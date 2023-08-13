16:24:04 Воскресенье, 13 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

10:00 | 13.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 13 августа 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вашими руками возводятся жилые дома, промышленные предприятия, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Вы формируете облик городов, создаете условия для комфортной и благоустроенной жизни своих сограждан», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил работников строительного комплекса за нелегкий труд, мастерство, ответственность и верность профессии.

«Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли, чей опыт и преданность выбранному делу служат достойным примером для молодого поколения специалистов», — добавил Владимир Мутовкин.

Председатель пензенской гордумы пожелал работникам строительной сферы крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, достойной оценки труда, смелых идей, новаторских решений, высоких достижений и интересных проектов.

«Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, а в домах всегда будет тепло и уютно!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

Читайте также
Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ
В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии
В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама