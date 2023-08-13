Владимир Мутовкин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником Общество

Пенза, 13 августа 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником.

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«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вашими руками возводятся жилые дома, промышленные предприятия, ремонтируются школы и детские сады, больницы и другие социальные учреждения. Вы формируете облик городов, создаете условия для комфортной и благоустроенной жизни своих сограждан», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил работников строительного комплекса за нелегкий труд, мастерство, ответственность и верность профессии.

«Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли, чей опыт и преданность выбранному делу служат достойным примером для молодого поколения специалистов», — добавил Владимир Мутовкин.

Председатель пензенской гордумы пожелал работникам строительной сферы крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, достойной оценки труда, смелых идей, новаторских решений, высоких достижений и интересных проектов.

«Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, а в домах всегда будет тепло и уютно!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.