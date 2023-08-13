Работы юных художников украсят ограждение пензенского областного клинического центра СВМП Общество

Пенза, 13 августа 2023. PenzaNews. Работы победителей конкурса рисунков «На страже здоровья», инициатором которого выступил пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, украсят ограждение учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

По информации ведомства, победители будут определены в четырех возрастных категориях: среди участников 13-14, 15-16, 17-18 и 19-20 лет.

В работах должны найти отражение трудовые будни пензенских врачей.

Изображения могут символизировать как саму профессию, так и рассказывать о конкретных медработниках или спасенных ими пациентах. Кроме этого, на рисунках могут быть показаны медицинские и лечебные учреждения Пензы.

Оценивать работы будут директор художественного училища имени К.А. Савицкого Ирина Тюкалова и руководитель картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный. Главные критерии — художественное мастерство и раскрытие заявленной темы.

Прием рисунков продлится до 23 августа. Победители будут объявлены 30 августа.

Как уточняется на сайте клинического центра СВМП, участникам конкурса необходимо учитывать, что рисунки победителей будут перенесены на бетонную поверхность, имеющую кубическое рифление.