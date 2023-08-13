16:24:11 Воскресенье, 13 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Работы юных художников украсят ограждение пензенского областного клинического центра СВМП

11:08 | 13.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 13 августа 2023. PenzaNews. Работы победителей конкурса рисунков «На страже здоровья», инициатором которого выступил пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи, украсят ограждение учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

Работы юных художников украсят ограждение пензенского областного клинического центра СВМП

Фото: Minkult.pnzreg.ru

По информации ведомства, победители будут определены в четырех возрастных категориях: среди участников 13-14, 15-16, 17-18 и 19-20 лет.

В работах должны найти отражение трудовые будни пензенских врачей.

Изображения могут символизировать как саму профессию, так и рассказывать о конкретных медработниках или спасенных ими пациентах. Кроме этого, на рисунках могут быть показаны медицинские и лечебные учреждения Пензы.

Оценивать работы будут директор художественного училища имени К.А. Савицкого Ирина Тюкалова и руководитель картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный. Главные критерии — художественное мастерство и раскрытие заявленной темы.

Прием рисунков продлится до 23 августа. Победители будут объявлены 30 августа.

Как уточняется на сайте клинического центра СВМП, участникам конкурса необходимо учитывать, что рисунки победителей будут перенесены на бетонную поверхность, имеющую кубическое рифление.

Читайте также
Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ
В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело В Кузнецке завершено расследование уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии
В Земетчинском районе перед судом предстанет мужчина, трижды управлявший автомобилем в состоянии опьянения Пензенец после телефонного общения с «менеджером банка» лишился более 224 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама