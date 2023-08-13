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В Николаевке 19 августа пройдет историко-культурный фестиваль «Юконский ворон»

12:30 | 13.08.2023 | Общество

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Пенза, 13 августа 2023. PenzaNews. Историко-культурный фестиваль «Юконский ворон» пройдет в селе Николаевка Пензенской области в субботу, 19 августа.

В Николаевке 19 августа пройдет историко-культурный фестиваль «Юконский ворон». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы облправительства, мероприятие будет посвящено Дню географа и 178-й годовщине основания Русского географического общества.

Программой мероприятия предусмотрены, в частности, экскурсия по Михайловскому редуту, реконструкция быта русских служивых людей на Аляске середины XIX века, фотовыставка «Белый горностай», ярмарка народных промыслов и работа музыкальной площадки «Кускоквим».

Фестиваль проводится в рамках проекта «Русские полярники — гордость и слава России!», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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