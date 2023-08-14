18:19:31 Понедельник, 14 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На Соборной площади прошел праздник православной культуры «Пензенский спас»

14:01 | 14.08.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Праздник православной культуры «Пензенский спас» состоялся на Соборной площади Пензы в минувшее воскресенье, 13 августа.

На Соборной площади прошел праздник православной культуры «Пензенский спас»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В его рамках прошла выставка изделий народных художественных промыслов, была организована продажа продукция местных сельхозтоваропроизводителей, работали тематические фотозоны.

На сцене у Спасского кафедрального собора состоялся концерт с участием творческих коллективов из районов Пензенской области.

В нем также приняли участие архиерейский детский хор, семейный православный театр и камерный хор «Спас» Пензенской епархии.

Специальными гостями стали ансамбль «Злато-Серебро» и ансамбль русской песни «Млада» из Заречного, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Читайте также
В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено дело В Башмаковском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке мини-трактора Пензенцу грозит лишение свободы на срок до одного года за хищение продуктов питания из магазина
Жительница Пензы, предоставившая паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, получила 8 месяцев исправительных работ В Башмаковском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама