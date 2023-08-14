На Соборной площади прошел праздник православной культуры «Пензенский спас» Общество

Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Праздник православной культуры «Пензенский спас» состоялся на Соборной площади Пензы в минувшее воскресенье, 13 августа.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В его рамках прошла выставка изделий народных художественных промыслов, была организована продажа продукция местных сельхозтоваропроизводителей, работали тематические фотозоны.

На сцене у Спасского кафедрального собора состоялся концерт с участием творческих коллективов из районов Пензенской области.

В нем также приняли участие архиерейский детский хор, семейный православный театр и камерный хор «Спас» Пензенской епархии.

Специальными гостями стали ансамбль «Злато-Серебро» и ансамбль русской песни «Млада» из Заречного, сообщается на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.