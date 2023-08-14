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Пензенский губернатор сообщил об отправке первой партии катеров в зону СВО

15:43 | 14.08.2023 | Общество

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Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отправке первой партии катеров в зону специальной военной операции.

Пензенский губернатор сообщил об отправке первой партии катеров в зону СВО

Фото: T.me/omelnichenko

«Ко мне обратились бойцы полка, сформированного из жителей нашего региона, призванных по мобилизации. Для выполнения боевых задач им нужны были катера. Они необходимы для выявления и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, передвигающихся по реке Днепр. Затягивать решение вопроса было нельзя, от этого зависели жизни наших земляков. На днях отправили первую партию катеров в воинскую часть. Дополнительно приобрели прицепы для их транспортировки», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 14 августа.

Он добавил, что остальные плавсредства будут доставлены до конца августа.

«Помогать тем, кто защищает Родину, — наш долг. Уверен, со мной солидарны все жители Пензенского региона. Поддерживать наших бойцов продолжим. Победа будет за нами!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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