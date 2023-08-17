Машковцев и Мельниченко наградили победителей спортивных соревнований юнармейских сборов «Гвардеец» Общество

Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко наградили победителей спортивных соревнований юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» в ходе торжественной церемонии, которая состоялась на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в минувшую среду, 16 августа.

Фото: Pnzreg.ru

В течение более чем двух недель представители 14 регионов ПФО, Донецкой народной республики и Запорожской области изучали основы военной службы, занимались допризывной подготовкой, участвовали в различных состязаниях. С ними работали опытные наставники и инструкторы военного вуза и ДОСААФ.

В ходе сборов юноши жили в условиях, максимально приближенных к военной службе, проходили боевую, строевую и физическую подготовку. Кроме того, они получали знания по военным специальностям, знакомились с конструкцией артиллерийских и инженерных систем, участвовали в учебных стрельбах на полигоне.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам сборов, Олег Машковцев отметил важность спортивных состязаний для воспитания командного духа.

«Это значит, что вы сплачиваетесь, приобретаете чувство локтя. Самое главное — вы становитесь ближе друг к другу, зарождается та самая дружба, которая поможет вам в будущем», — подчеркнул он.

В свою очередь Олег Мельниченко выразил уверенность, что все дни сборов прошли с пользой, и пожелал ребятам осознанного выбора будущей профессии.

«Очень надеюсь, что определенным шагом в этом выборе станут сборы «Гвардеец», — сказал глава региона.

Фото: Pnzreg.ru

Награждение победителей командных соревнований и лучших игроков состоялось в таких номинациях, как баскетбол, мини-футбол, дартс, пейнтбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки и спортивное ориентирование.

Команда Пензенской области заняла первое место в соревнованиях по мини-футболу. Лучшим игроком также стал представитель пензенской команды, сообщает пресс-служба облправительства.