В Городище прошли пожарно-тактические учения Общество

Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Тренировочные пожарно-тактические учения прошли в здании районной больницы в Городище Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, условный очаг пожара располагался в аптечном пункте на первом этаже здания. Силами работников поликлиники была проведена эвакуация медперсонала и посетителей с использованием системы оповещения о пожаре. Согласно вводной, внутри остался один человек, который не мог самостоятельно покинуть здание.

Боевые расчеты оперативно прибыли к месту условного пожара. Звенья газодымозащитной службы незамедлительно отправились на поиски пострадавшего и ликвидацию «возгорания». Гражданин был эвакуирован с использованием спасательного устройства и передан бригаде скорой помощи.

Благодаря слаженным и правильным действиям условный пожар был потушен в минимальные сроки. Все цели и задачи учений достигнуты.

После завершения учений состоялась беседа с жителями Городище на тему соблюдения мер пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.