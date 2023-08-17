Четвертый кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия» состоится 20 августа Общество

Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Четвертый кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», запланирован на предстоящее воскресенье, 20 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Пензенцы увидят анимационное фэнтези «В стране чудес» из коллекции цифрового видеосервиса Wink. В центре сюжета — история школьницы Аканэ, которая накануне своего дня рождения встречает гостей из другого мира — могущественного алхимика Гиппократа и его маленького ученика Пипо. Незнакомцы называют Аканэ «богиней зеленого ветра» и забирают ее в страну чудес, которую только она может спасти от большой беды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что кинопоказ будет организован в 19.00 на открытой площадке жилого комплекса «Лугометрия» на улице Ульяновской.

«Всех гостей киносеанса ждут тематические площадки, фотозона и фуд-корт. После просмотра картины среди посетителей «Кинометрии» пройдет розыгрыш сертификатов на 30 дней бесплатного пользования подпиской «Трансформер» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 257 телеканалов и 50 тыс. фильмов, мультфильмов и сериалов», — сказано в тексте.

В нем напоминается также, что в этом году проводится конкурс видеороликов на тему семейных ценностей: пензенцы могут снять небольшое кино с участием своих близких и отправить его на рассмотрение жюри; итоги будут подведены на закрытии фестиваля, которое состоится 27 августа.