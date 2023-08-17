В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» Общество

Пенза, 17 августа 2023. PenzaNews. Торжественная церемония закрытия юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец», в которых принимали участие более 300 старшеклассников из 14 регионов Приволжского федерального округа, Донецкой народной республики и Запорожской области, состоялась на учебном полигоне пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в четверг, 17 августа.

Фото: Pnzreg.ru

По итогам программных состязаний первое место заняла команда Чувашии, второе — Пензенской области, третье — Оренбургской. Юноши из этих регионов получили медали. Всем участникам сборов по традиции были вручены наручные часы.

Комментируя результаты сборов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев дал положительную оценку их организации.

«Особую благодарность хочется сказать артиллерийскому институту и правительству Пензенской области, непосредственно губернатору Пензенской области, потому что без его участия этот лагерь не был бы по значимости таким сильным в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул заместитель полпреда.

Фото: Pnzreg.ru

«Эти сборы — фактически финальный этап допризывной подготовки в Приволжском федеральном округе. Сюда приезжают ребята, которые прошли многоступенчатый муниципальный и региональный отбор, были признаны лучшими во всех мероприятиях. По 20 человек из региона. Вы понимаете, какой конкурс существует, чтобы попасть сюда», — сказал Олег Машковцев.

Он отметил также, что в Пензенской области для юнармейцев созданы все условия для занятий и проживания.

«Были и экскурсии по достопримечательностям Пензенской области. Это совмещалось со спортивными состязаниями», — добавил заместитель полпреда.

Обращаясь к участникам военно-патриотических сборов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал насыщенной жизнь юнармейцев в течение более чем двух недель.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы освоили навыки владения оружием, более глубоко узнали историю нашей страны. Были встречи с ветеранами контртеррористических операций, с нашими бойцами, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Я думаю, что вы, ребята, многое для себя взяли. Убежден, что на всю оставшуюся жизнь запомните дни, которые провели здесь, на пензенской земле», — подчеркнул глава региона.

«Я благодарен Игорю Анатольевичу Комарову, полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе, за возможность, которую он предоставил Пензенской области в проведении сборов. Признателен ДОСААФ, Пензенскому артиллерийскому инженерному институту, курсантам, которые работали с «гвардейцами», — сказал Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Завершая сборы, я желаю, чтобы в вас осталось чувство товарищества, осознание того, что вы нужны своей стране, и готовность ее защищать», — подытожил губернатор.

Все участники военно-патриотических сборов принесли юнармейскую клятву верности.

После официальной части Олег Машковцев и Олег Мельниченко провели отдельную встречу с ребятами.

В ходе нее юнармейцы поделились своими впечатлениями и озвучили предложения по развитию программы «Гвардейца», сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

Юнармейские сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец» проводятся с целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, позволяют молодым людям на практике узнать основы профессии военнослужащего, ознакомиться с современными образцами военной техники, приобрести навыки обращения с оружием.

Полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым принято решение с 2022 года проводить сборы в Пензенской области.