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В Сердобске по нацпроекту благоустроены сквер имени П.Н. Яблочкова и двор на улице Комсомольской

12:20 | 20.08.2023 | Общество

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Сердобск, 20 августа 2023. PenzaNews. Работы по благоустройству сквера имени П.Н. Яблочкова и дворовой территории вблизи дома №98А на улице Комсомольской в городе Сердобске Пензенской области, проводившиеся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», завершены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Сердобске по нацпроекту благоустроены сквер имени П.Н. Яблочкова и двор на улице Комсомольской

Фото: администрация Сердобского района

В нем уточняется, что на территории сквера проведены работы по устройству наружного освещения, асфальтированию и укладке бортового камня, а также там размещены арт-объекты «Сердобск» и «Лампочка», скамейки и урны.

«При благоустройстве дворовой территории выполнены работы по асфальтированию, укладке бортового камня, устройству наружного освещения и установке скамеек», — добавляется в тексте.

Из него следует, что на благоустройство данных территорий из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского — было выделено 17 млн. 796,8 тыс. рублей.

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