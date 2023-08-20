В Тамале по нацпроекту благоустроены сквер и пешеходная зона Общество

Пенза, 20 августа 2023. PenzaNews. Работы по благоустройству сквера на улице Советской и пешеходной зоны на Советском переулке в рабочем поселке Тамала Пензенской области, проводившиеся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», завершены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Выполнены работы по асфальтированию дорожек, укладке бортового камня, [...] тротуарной плитки, установке детских игровых комплексов, спортивного оборудования, скамеек и урн», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на благоустройство двух общественных пространств из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено 6 млн. 303,3 тыс. рублей.