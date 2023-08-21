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Мельниченко посетил Лопатино, где ураган частично повредил крыши трех многоквартирных домов

19:03 | 21.08.2023 | Общество

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Пенза, 21 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил село Лопатино, где ураган частично повредил крыши трех многоквартирных домов.

Мельниченко посетил Лопатино, где ураган частично повредил крыши трех многоквартирных домов

Фото: T.me/omelnichenko

«Сегодня стихия застала врасплох жителей Лопатино. Повезло, что ураган был не таким сильным, как в Никольске. Оперативно выехал на место, чтобы оценить масштабы повреждений и дать соответствующие поручения по исправлению ситуации. Ураган частично повредил крыши трех многоквартирных домов. Восстановительные работы уже начались», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 21 августа.

Он сообщил, что поручил министру жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилу Панюхину выделить из резервного фонда все необходимые стройматериалы.

Фото: T.me/omelnichenko

«Завтра утром их уже доставят в Лопатино. Газ, воду и электричество местные жители получают без перебоев. На месте также работают сотрудники МЧС. Главное, что не пострадали люди», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Восстановим все максимально быстро», — заверил губернатор.

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