В Пензенской области выявлено 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах Общество

Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах выявлено в Пензенской области в ходе рейдов, проведенных в минувшие выходные.

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«Особое внимание уделялось соблюдению правил пожарной безопасности лесах в местах с высокой рекреационной нагрузкой. В ходе патрулирования проведены профилактические беседы с гражданами на предмет соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение. В результате проведенных мероприятий выявлено 12 нарушений», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона во вторник, 22 августа.

В нем добавляется, что в отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях.