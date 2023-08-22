«Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 12 городах, в том числе в Пензе Общество

Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 12 городах России, в том числе в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте завода во вторник, 22 августа.

Фото: Government.ru

«Партнерами дилерской сети «Москвич» стали следующие автоцентры: «Автоимпорт» (Рязань), «Автолоцман» (Пенза), «Автофан» (Тольятти), «Аксель» (Мурманск), «Альянс-Моторс» (Сургут), «Атом Авто» (Томск), «Боравто» (Тамбов), «Ключавто» (Ростов-на-Дону), «Прайм Моторс» (Вологда), «Прайм Моторс» (Череповец), «Сармат» (Новосибирск), «Южный» (Барнаул)», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что на данный момент 55 точек продаж и обслуживания работают в 25 городах России.

«Новые дилерские центры, выбранные по результатам сбора заявок в июне 2023 года, уже готовят свои площадки к открытию и скоро начнут продажу и обслуживание автомобилей «Москвич», — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщал ТАСС, что количество городов, где продаются автомобили «Москвич», вырастет до 56. Так, в начале августа компания заявляла, что в ближайшее время откроет автосалоны в 16 российских городах, среди которых Калининград, Белгород, Тверь, Тула, Чебоксары и другие.