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Завершен ремонт моста через реку Илим в Неверкино

14:33 | 23.08.2023 | Общество

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Пенза, 23 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники подрядной организации завершили ремонт моста через реку Илим в селе Неверкино Пензенской области.

Завершен ремонт моста через реку Илим в Неверкино

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона, работы осуществлялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — они включали в себя, в частности, ремонт пролетных строений, мостового полотна, системы водоотвода, установку нового барьерного ограждения.

«Искусственное сооружение протяженностью 54 метра было построено в 1974 году и на сегодняшний день является единственным маршрутом, чтобы добраться из села Неверкино в соседний Кузнецкий район. [...] Мост имеет три пролета, ширина проезжей части ― 10,4 метра, а каждого из двух тротуаров ― 1,45 метра», — уточняется в тексте.

В нем указано также, что в текущем году в Пензенской области в рамках нацпроекта «БКД» будет отремонтировано и введено в эксплуатацию 5 мостов общей протяженностью 287 погонных метров.

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