Продюсер Александрина Каменева приедет в Пензу на закрытие фестиваля «Кинометрия» Общество

Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Продюсер Александрина Каменева посетит закрытие фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», которое состоится в День российского кино, 27 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем отмечается, что широкой публике Александрина Каменева известна как продюсер фильмов «Союз-Аполлон. Сила притяжения», «Микулай», «Паралимпиец», сериалов «Чернобыль» и «Право на свободу».

«На открытой площадке ЖК «Лугометрия» Александрина Каменева расскажет о своих творческих работах и пообщается со зрителями, а также вручит главный приз победителю конкурса семейных видеороликов, который проходил в рамках фестиваля. Все желающие смогут сфотографироваться с продюсером и взять у нее автограф», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что на закрытии «Кинометрии» зрителям будет представлена российская спортивная драма «Со дна вершины» о судьбе молодого лыжника Алексея Царева, в одночасье лишившегося возможности ходить.

«Всех гостей киносеанса ждут тематические площадки, фотозона и фуд-корт. После просмотра картины среди посетителей «Кинометрии» пройдет розыгрыш сертификатов на 30 дней бесплатного пользования подпиской «Трансформер» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 257 телеканалов и 50 тыс. фильмов, мультфильмов и сериалов», — говорится в тексте.

В нем уточняется также, что закрытие фестиваля начнется 18.30.