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В Пензе прокуратура провела проверку по факту возгорания на полигоне ТКО

16:22 | 24.08.2023 | Общество

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Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы провела проверку по факту возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном на улице Осенней.

В Пензе прокуратура провела проверку по факту возгорания на полигоне ТКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В августе 2023 года на территории полигона произошло возгорание мусора, причиной которого послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Проверка показала, что руководством МУП по очистке города не были приняты исчерпывающие меры по соблюдению экологических требований при размещении отходов и охране полигона, ограничению доступа посторонних лиц на его территорию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью устранения выявленных нарушений директору МУПа внесено представление.

«Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», — сказано в тексте.

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