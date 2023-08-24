В Пензе прокуратура провела проверку по факту возгорания на полигоне ТКО Общество

Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы провела проверку по факту возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном на улице Осенней.

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«В августе 2023 года на территории полигона произошло возгорание мусора, причиной которого послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Проверка показала, что руководством МУП по очистке города не были приняты исчерпывающие меры по соблюдению экологических требований при размещении отходов и охране полигона, ограничению доступа посторонних лиц на его территорию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью устранения выявленных нарушений директору МУПа внесено представление.

«Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района», — сказано в тексте.