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Жительница Сердобского района привлечена к административной ответственности за непредоставление сведений финансовому управляющему

13:52 | 25.08.2023 | Общество

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Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. 30-летняя жительница Сердобского района Пензенской области привлечена к административной ответственности за непредоставление сведений финансовому управляющему. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

Жительница Сердобского района привлечена к административной ответственности за непредоставление сведений финансовому управляющему. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратурой Сердобского района по обращению финансового управляющего проведена проверка по факту непредоставления 30-летней жительницей Сердобского района сведений о составе имущества, относящихся к делу о банкротстве. Как показала проверка, финансовым управляющим [...] должнице 6 сентября 2022 года направлено уведомление, содержащее законные требования о передаче имеющихся банковских карт, ценных бумаг, материальных ценностей и документов. Однако женщиной данное требование было проигнорировано», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по постановлению прокурора района Арбитражным судом Пензенской области женщина привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ «Неправомерные действия при банкротстве» в виде предупреждения.

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