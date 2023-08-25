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Лесопожарная обстановка в Никольском районе находится на особом контроле

14:23 | 25.08.2023 | Общество

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Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. Лесопожарная обстановка в Никольском районе Пензенской области находится на особом контроле. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в пятницу, 25 августа.

Лесопожарная обстановка в Никольском районе находится на особом контроле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с участившимися случаями лесных пожаров на территории Никольского района проведено межведомственное совещание по вопросу принятия дополнительных мер по недопущению лесных пожаров. [...] Директору Никольского лесничества поручено усилить работу по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, в том числе правил пожарной безопасности в лесах, а также контроль за деятельностью арендаторов лесных участков и исполнителей государственных заданий (особенно в части проведения противопожарных мероприятий)», — сказано в тексте.

Кроме того, из него следует, что совместно с лесопожарным центром поручено усилить мониторинг пожарной опасности и принять исчерпывающие меры, направленные на недопущение возникновения пожаров.

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