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Благодаря шефской помощи Пензенской области в Крыму летом отдохнули 500 детей из Запорожской области

14:40 | 29.08.2023 | Общество

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Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. 500 юных жителей Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов Запорожской области благодаря шефской помощи Пензенской области отдохнули этим летом в Крыму.

Благодаря шефской помощи Пензенской области в Крыму летом отдохнули 500 детей из Запорожской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенские шефы помогли побывать на море сотням юных жителей Запорожской области. Путевки для ребят закупили по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Всего благодаря шефской помощи за лето в Крыму отдохнули 500 юных жителей Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Пологовского района во вторник, 29 августа.

Из него следует, что смена длилась три недели, накануне домой вернулись ребята, которые отдыхали на море в детском оздоровительном лагере города Саки с 6 августа.

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