Благодаря шефской помощи Пензенской области в Крыму летом отдохнули 500 детей из Запорожской области Общество

Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. 500 юных жителей Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов Запорожской области благодаря шефской помощи Пензенской области отдохнули этим летом в Крыму.

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«Пензенские шефы помогли побывать на море сотням юных жителей Запорожской области. Путевки для ребят закупили по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Всего благодаря шефской помощи за лето в Крыму отдохнули 500 юных жителей Пологовского, Токмакского и Куйбышевского районов», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Пологовского района во вторник, 29 августа.

Из него следует, что смена длилась три недели, накануне домой вернулись ребята, которые отдыхали на море в детском оздоровительном лагере города Саки с 6 августа.