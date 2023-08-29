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В Сердобском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

15:03 | 29.08.2023 | Общество

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Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла в Сердобском районе.

В Сердобском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, тренировка была проведена на базе исправительного учреждения, в ее рамках были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению теракта, включая организацию мероприятий по блокированию условных террористов, усилению охраны общественного порядка, эвакуации граждан, проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта, информированию жителей, а также опросу свидетелей и очевидцев.

«В результате проведенного мероприятия сотрудниками подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Сердобского района получен дополнительный практический опыт осуществления антитеррористических мероприятий, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия. Персоналом пенитенциарного учреждения отработан порядок действий при нападении на объект, совершении преступления террористической направленности и взаимодействия с правоохранительными органами Сердобского района», — говорится в пресс-релизе.

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