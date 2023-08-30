В Пензенской области с 15 по 27 августа выявлено 145 правонарушений в сфере миграции Общество

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. 145 административных правонарушений миграционного законодательства выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия, проведенного УФСБ России по Пензенской области совместно региональным УМВД в период с 15 по 27 августа.

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«В рамках мероприятия осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, в том числе рынков и торговых объектов. В результате проведенного мероприятия выявлено 145 административных правонарушений миграционного законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Из него следует, что в отношении 52 иностранцев, незаконно находящихся на территории России, приняты решения о выдворении за пределы РФ и запрете въезда.