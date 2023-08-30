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В Заречном 3 сентября пройдет фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч»

16:52 | 30.08.2023 | Общество

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Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Городской фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч» состоится на площади перед зданием дворца культуры «Современник» в Заречном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 3 сентября.

В Заречном 3 сентября пройдет фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил глава города Олег Климанов, подобное мероприятие в Заречном пройдет впервые.

«Зареченцы серебряного возраста проявят свои таланты, узнают, где можно применить свои способности, как продлить активное долголетие. Запланированы интересная конкурсная программа, интерактивные площадки и мастер-классы для взрослых и детей», — написал он в своем Telegram-канале.

«Фестиваль объединит разные поколения зареченцев. Уверен, каждый найдет себе занятие по душе!» — добавил Олег Климанов.

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