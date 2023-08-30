В Заречном 3 сентября пройдет фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч» Общество

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Городской фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч» состоится на площади перед зданием дворца культуры «Современник» в Заречном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 3 сентября.

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Как отметил глава города Олег Климанов, подобное мероприятие в Заречном пройдет впервые.

«Зареченцы серебряного возраста проявят свои таланты, узнают, где можно применить свои способности, как продлить активное долголетие. Запланированы интересная конкурсная программа, интерактивные площадки и мастер-классы для взрослых и детей», — написал он в своем Telegram-канале.

«Фестиваль объединит разные поколения зареченцев. Уверен, каждый найдет себе занятие по душе!» — добавил Олег Климанов.