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В Пензе в День знаний пройдет спецпоказ фильма «Шахматист»

15:59 | 31.08.2023 | Общество

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Пенза, 31 августа 2023. PenzaNews. Специальный показ комедийной драмы «Шахматист», организованный для школьников «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни» при поддержке видеосервиса Wink, пройдет в микрорайоне «Арбековская застава» в Пензе в День знаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензе в День знаний пройдет спецпоказ фильма «Шахматист»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что кинопоказ будет организован на территории Парковой аллеи на улице 65-летия Победы в 18.00.

«В центре сюжета картины — история юного шахматного гения Фахима, который вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильвианом, одним из лучших гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует также, что за два часа до начала киносеанса для жителей микрорайона будет проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний.

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