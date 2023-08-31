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В Пензенской области в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик» выявлено 187 нарушений ПДД

17:25 | 31.08.2023 | Общество

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Пенза, 31 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 187 нарушений правил дорожного движения в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик», которое прошло в Пензенской области в минувшую среду, 30 августа.

В Пензенской области в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик» выявлено 187 нарушений ПДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие, в ходе которого проверено качество выполнения автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также осуществлен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями. В ходе проведения мероприятия выявлено 187 нарушений ПДД», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

«Госавтоинспекция напоминает, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», — добавляется в тексте.

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