Олег Мельниченко поздравил учащихся и педагогов академического лицея №14 с Днем знаний Общество

Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил учащихся и педагогов академического лицея №14 с началом нового учебного года в ходе торжественной линейки, посвященной Дню знаний.

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Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона, который является выпускником этой школы, подчеркнул, что лучшие традиции образования и воспитания в учебном заведении остаются неизменными.

«Все теперь по-другому, не так, как было, когда я здесь учился, но традиции 14-й школы остались, они живы, и сейчас — теперь уже лицей — находится на новом этапе своего развития», — отметил Олег Мельниченко.

«Я поздравляю всех ребят, особенно тех, кто пошел сегодня в первый класс. У них впереди большая интересная дорога в этом прекрасном учебном заведении. Я им желаю успеха на пути достижения знаний, желаю, чтобы через 11 лет они стояли здесь на линейке уже выпускниками, молодыми, красивыми, готовыми покорять грядущую жизнь, познавать и изменять ее к лучшему», — сказал губернатор.

Он напомнил, что в этом году лицей перешел в ведение министерства образования Пензенской области и стал государственным бюджетным общеобразовательным учреждением.

«Это [...] поднимает статус лицея, он теперь академический, и есть программа его поэтапного развития. Мы планируем, что в перспективе лицей станет школой будущих инженеров, биотехнологов. Профиль будет физико-математический и биологический. Нашей стране сейчас необходимы инженеры, математики, биотехнологии, IT-специалисты. Это сферы, которые будут в ближайшее время двигать научно-технический прогресс и экономику нашей страны», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Кроме этого, будет развиваться технологический профиль. Обязательно будет создан медиакласс, чтобы ребята росли подготовленными, понимали, как устроено информационное пространство нашей жизни, роль информации и средств массовой информации», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

В ходе мероприятия Олег Мельниченко вручил ключи от нового школьного автобуса и сертификат на приобретение оборудования.