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В Пензенской области стартовал месячник по снижению неформальной занятости

17:41 | 01.09.2023 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Месячник по снижению уровня неформальной занятости и легализации официальной заработной платы стартовал в Пензенской области в пятницу, 1 сентября.

В Пензенской области стартовал месячник по снижению неформальной занятости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона, в этом году месячник проходит под девизом «Скажи нет зарплате в конверте!»

«На протяжении всего месяца жители [...] могут обратиться за бесплатной юридической консультацией по вопросам официального оформления трудовых отношений и сообщить о фактах неформальной занятости в министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по телефону горячей линии: +7 (8412) 20-20-23 или в госинспекцию труда в Пензенской области», — говорится в тексте.

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