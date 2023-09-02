Олег Климанов поздравил жителей Заречного с Днем города Общество

Заречный, 2 сентября 2023. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов поздравил жителей закрытого административно-территориального образования с Днем города.

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«Уважаемые зареченцы! Поздравляю вас с 65-летием нашего родного города! Это замечательный день, который своей теплотой и искренностью сближает нас всех. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к родному городу, его истории и современным достижениям. Свой вклад в победы Заречного вносит каждый житель. Именно благодаря людям наш любимый город остается спокойным и уютным, но в то же время энергичным и идущим в ногу со временем», — отметил он.

Олег Климанов обратил внимание на то, что «Заречный стал чище, уютней, светлее».

«В его облике появились радостные перемены: мы с нуля построили новый сквер «Юбилейный», который станет еще одним центром притяжения горожан. Мы продолжаем реновацию парка, ремонтируем дороги и тротуары, благоустраиваем дворы. Обновляем старые спортивные площадки и при поддержке губернатора строим новые. Но много еще предстоит сделать, чтобы наш любимый, родной Заречный продолжал удерживать твердую позицию в звании одного из самых комфортных для жизни малых городов», — подчеркнул глава ЗАТО.

«Поздравляю вас с нашим общим праздником! Пусть День города станет для всех днем настоящего торжества!» — пожелал Олег Климанов.