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Пензенская область вошла в число трех регионов, где будет реализован пилотный проект по стимулированию рождаемости

13:09 | 02.09.2023 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2023. PenzaNews. Пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости, будет реализован в Пензенской, Новгородской и Тамбовской областях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Пензенская область вошла в число трех регионов, где будет реализован пилотный проект по стимулированию рождаемости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реализовать с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости в Новгородской области, Пензенской области и Тамбовской области», — сказано в документе.

В нем добавляется, что федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение проведения пилотного проекта, являются Минздрав, Минкультуры, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минцифры, Минэнерго, Федеральное дорожное агентство и Федеральное медико-биологическое агентство.

В постановлении указано, что высшим исполнительным органам Новгородской, Пензенской и Тамбовской областей рекомендовано создать соответствующие рабочие группы, определить ответственное лицо за реализацию пилотного проекта на территории субъекта РФ и перечень населенных пунктов, участвующих в нем, с учетом поэтапного их включения, а также обеспечить информирование населения о планируемых мероприятиях, последующий мониторинг и направление данных в аппарат правительства РФ.

«Заместителю председателя правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой до 15 сентября 2023 года создать рабочую группу по координации и мониторингу реализации пилотного проекта. Организационно-техническое сопровождение деятельности рабочей группы [...] возложить на министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Контроль за исполнением рекомендаций рабочей группы [...] осуществлять аппарату правительства Российской Федерации (включая осуществление выездов сотрудников аппарата правительства Российской Федерации и уполномоченных органов в пилотные регионы при необходимости)», — говорится в документе.

Из него следует, что на портале госуслуг будет проведен опрос населения, по результатам которого Минтруд России представит в кабинет министров предложения по реализации пилотного проекта.

«Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации [...] утвердить до 16 октября 2023 года временные методические рекомендации по реализации пилотного проекта и мероприятий, включенных в комплекс мероприятий, планируемых к реализации в рамках пилотного проекта по итогам их рассмотрения в правительстве Российской Федерации», — сказано в постановлении.

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