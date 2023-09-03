09:44:56 Воскресенье, 3 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 16 лет

09:05 | 03.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 3 сентября 2023. PenzaNews. Шестнадцать лет со дня запуска в интернет сайта «PenzaNews» — первого частного независимого информационного агентства Пензенской области, которое беспрерывно работает с 2007 года, — исполнилось в воскресенье, 3 сентября.

Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 16 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За это время на интернет-ресурсе опубликовано более 157 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.

По данным сервиса веб-аналитики «Яндекс.Метрика», суммарное количество просмотров страниц сайта «PenzaNews» с января по август 2023 года составило около 9 млн., средняя продолжительность визита — более 7 минут.

Кроме новостных сообщений, которые транслируются в соцсети и Telegram-канал, на сайте агентства представлены фоторепортажи, интервью, биографии известных людей и другие материалы.

Главные принципы работы «PenzaNews» — точно, честно, оперативно. Этот слоган остается неизменным с момента основания СМИ и является своеобразной визитной карточкой информационного агентства.

Сотрудники «PenzaNews» дорожат доверием читательской аудитории и искренне гордятся тем, что работают в СМИ, которое за годы своей непрерывной деятельности снискало уважение и по праву заслужило репутацию проверенного, надежного и объективного источника информации.

Читайте также
В Пензенском районе иномарка врезалась в дерево, пострадал ребенок В Пензе водитель автомобиля «Range Rover» сбил ребенка
Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены трудовые права работников ЦКР «Дом офицеров» в Пензе Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 170 тыс. рублей
Жителя Пензы будут судить за причинение смерти знакомому В Заречном торжественно открыли сквер «Юбилейный»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама