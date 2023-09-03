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Олег Мельниченко поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником

11:04 | 03.09.2023 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нефтегазовый комплекс — одна из ключевых, стратегически важных отраслей экономики России. Вы создаете все необходимые условия для динамичного развития промышленности и сельского хозяйства Сурского края и других регионов страны, обеспечиваете голубым топливом производственные предприятия, объекты социальной инфраструктуры, наши квартиры и жилые дома», — отметил глава региона.

Он добавил, что профессионализм, ответственное отношение к делу, активная гражданская позиция, целеустремленность и энергия работников нефтяной и газовой промышленности способствуют укреплению индустриального, энергетического, экспортного потенциала и безопасности страны.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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