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Олег Мельниченко посетил Шемышейский район

17:23 | 04.09.2023 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Шемышейский район в понедельник, 4 сентября.

Олег Мельниченко посетил Шемышейский район

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В селе Наумкино по региональной программе «Чистая вода», в рамках которой району выделили почти 17 млн. рублей, отремонтировали две водонапорные башни. Местные жители довольны, попросили еще сделать новый водопровод, рассмотрим это предложение. По федеральной программе почти завершены работы в микрорайоне Современник. Около 3 тыс. человек уже пользуются качественной водой. Эту работу в районе продолжим», — написал он.

Олег Мельниченко добавил, что «благоустройством Шемышейки тоже занимаются».

«В этом году установили более 50 новых светильников, а за два года заменили 370. Теперь здесь комфортнее ходить по вечерам, да и автолюбителям стало безопаснее», — отметил губернатор.

Он сообщил, что в ходе визита в Шемышейский район также посетил две школы.

«Школа села Колдаис после капремонта обрела новую жизнь. Закупили современную технику, благоустроили территорию. Заехал и в школу в Шемышейке, где установили площадку по проекту «Газпром – детям». Учителя уже проводят уроки физкультуры», — написал глава региона.

«Увиденным удовлетворен полностью, все задуманное нами реализовано качественно и в полном объеме. Выезды в районы буду продолжать, чтобы лично контролировать ход работ на объектах», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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