В Пензенской области будет проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения Общество

Пенза, 5 сентября 2023. PenzaNews. Выборочное наблюдение состояния здоровья населения будет проведено в Пензенской области с 6 сентября по 3 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

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«Целью проведения выборочного наблюдения является получение статистических данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, имеющих избыточную массу тела, о потреблении табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что всего планируется охватить 621 домохозяйство — 415 в городской местности и 216 в сельской.

Из текста следует, что обследование будет проводиться, в частности, в Пензе, Кузнецке, Заречном, Городище, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске.

«Все собранные от населения данные будут обрабатываться строго с учетом требований конфиденциальности и использоваться только для формирования сводной статистической информации», — подчеркивается в сообщении.