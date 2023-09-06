Пензенские специалисты завершили строительство участка трассы «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь» Общество

Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Пензенские специалисты завершили строительство участка автомобильной дороги «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь» в Донецкой народной республике, накануне по нему открыли движение.

Фото: Glavadnr.ru

«Наша работа по строительству участка трассы «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь» завершена. Пензенцы капитально отремонтировали 62 км дороги за рекордные сроки — четыре месяца», — сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 6 сентября.

Он подчеркнул, что рабочие трудились круглосуточно, при этом компания «Мостовик» производила до 5 тыс. тонн асфальтобетона в сутки.

«Это огромные объемы, которые не каждому заводу под силу. За это отдельное спасибо руководителю предприятия Денису Сергеевичу Кравчуку. Помимо основной работы, на трассе установили яркие остановки. Молодцы!» — написал Олег Мельниченко.

«Благодарю врио главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина за высокую оценку труда пензенцев!» — добавил он.

В свою очередь Денис Пушилин, комментируя в Telegram-канале завершение строительства, отметил, что «данная дорога — это не только один из важных логистических путей республики, это еще и символ».

«Символ того, что там, где Россия, там возрождение», — подчеркнул врио главы ДНР.