В Пензе завершены работы по заключенным в 2023 году муниципальным контрактам в рамках нацпроекта «БКД» Общество

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Работы по заключенным в Пензе в 2023 году муниципальным контрактам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«На данный момент завершены работы по заключенным в 2023 году муниципальным контрактам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Речь идет о ремонте проезжей части и тротуаров на восьми объектах. Это улицы Чаадаева, Кордон Сурка, Сурская, Бакунина, Пушкина, Зои Космодемьянской, Дизельная – 3-й проезд Бурмистрова, а также тротуар на путепроводе [на улице] 8 Марта», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках исполнения контрактов были установлены камеры фотовидеофиксации, светофорное оборудование и ограждения, реализованы мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы.

«В настоящее время по результатам сложившейся экономии денежных средств запланировано установить три светофора: на пересечении улиц Володарского и Кураева, на улице Кураева в районе примыкания к Московской, на улице Новый Кавказ около детского сада №88. Кроме того, управление ЖКХ города по новым контрактам рассчитывает обустроить два пешеходных перехода с дополнительным освещением на улице Мира, 15, и улице Краснова, 60, а также недостающие пешеходные ограждения на пересечении улиц Володарского и Кураева», — указано в сообщении.