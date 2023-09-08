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Олег Мельниченко поздравил финансистов с профессиональным праздником

09:32 | 08.09.2023 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил финансистов с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня экономическая стабильность субъектов Российской Федерации, решение масштабных социальных задач во многом зависят от вашего профессионализма, стратегического мышления, четкого планирования, умения эффективно распределять денежные средства», — отметил глава региона.

Он добавил, что в финансовой системе Пензенской области трудятся специалисты высочайшей квалификации, которые прекрасно разбираются в бюджетном и налоговом законодательстве.

«Убежден, что и в дальнейшем свойственные вам обширные знания, компетентность, активная гражданская позиция будут способствовать сохранению стабильности финансовой системы региона, повышению его инвестиционной привлекательности, помогут решить все ответственные задачи, поставленные временем», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам финансовой сферы крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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