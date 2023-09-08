Олег Мельниченко поздравил финансистов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.

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«Сегодня экономическая стабильность субъектов Российской Федерации, решение масштабных социальных задач во многом зависят от вашего профессионализма, стратегического мышления, четкого планирования, умения эффективно распределять денежные средства», — отметил глава региона.

Он добавил, что в финансовой системе Пензенской области трудятся специалисты высочайшей квалификации, которые прекрасно разбираются в бюджетном и налоговом законодательстве.

«Убежден, что и в дальнейшем свойственные вам обширные знания, компетентность, активная гражданская позиция будут способствовать сохранению стабильности финансовой системы региона, повышению его инвестиционной привлекательности, помогут решить все ответственные задачи, поставленные временем», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам финансовой сферы крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.