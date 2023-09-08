В Пензе введут ограничения для транспорта из-за крестного хода с иконой «Умягчение злых сердец» Общество

Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Ограничения для транспорта будут действовать на нескольких улицах Пензы в предстоящие выходные, 9 и 10 сентября, в связи с проведением крестного хода с иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Так, с 23.00 9 сентября до 12.30 10 сентября будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Советской — от Лермонтова до Карла Маркса, на улице Володарского — от Карла Маркса до Октябрьской, на улице Октябрьской — от Володарского до Московской. В воскресенье, 10 сентября, с 10.45 до 12.30 там ограничат движение транспорта», — сказано в тексте.

По информации пресс-службы Пензенской епархии, в ходе крестного хода икона будет перенесена из Богоявленского храма в Спасский кафедральный собор.

Предполагается, что крестный ход, который начнется в 11.00, возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.