В Пензе по результатам прокурорской проверки назначен штраф директору ДМШ №5 Общество

Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Директор детской музыкальной школы №5 города Пензы оштрафована на 2 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Проверка показала, что вход в школу не был оборудован пандусом и кнопкой вызова персонала, что препятствовало посещению указанного объекта лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами. С целью устранения выявленных нарушений директору учреждения внесено представление», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время здание музыкальной школы оборудовано кнопкой вызова.

«Ход дальнейшего устранения нарушений находится на контроле прокуратуры [Железнодорожного] района», — отмечается в сообщении.