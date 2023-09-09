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Дорогу восточнее «Лугометрии» планируется сдать в ноябре — глава Пензы

11:11 | 09.09.2023 | Общество

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Пенза, 9 сентября 2023. PenzaNews. Дорогу восточнее ЖК «Лугометрия» в Пензе планируется сдать раньше намеченного срока — в ноябре 2023 года. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Дорогу восточнее «Лугометрии» планируется сдать в ноябре — глава Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

«Изначально сдача объекта была предусмотрена в 2024 году, но у подрядной организации появилась возможность завершить работы раньше. Нам удалось перенести финансирование [со] следующего года на текущий, поэтому планируем сдать этот участок уже в ноябре», — сказал Александр Басенко в минувшую пятницу, 8 сентября, в ходе выездного совещания, во время которого он проверил ход строительства автодороги протяженностью более 500 метров, которая свяжет федеральную трассу М5 «Урал» с дорогой севернее «Лугометрии».

В свою очередь начальник управления капитального строительства Пензы Вадим Астафьев, комментируя работы по обустройству дороги севернее микрорайона, протяженность которой составит более 2 км, сообщил, что до конца текущего года будут проложены необходимые инженерные коммуникации и подготовлено основание.

Александр Басенко дополнил, что дорога соединит улицу Новоселов, ведущую в микрорайон Заря, с транспортной развязкой на 624 км трассы М5.

«Таким образом, микрорайон «Лугометрия» будет полностью интегрирован в дорожную сеть города», – подчеркнул глава Пензы.

Он напомнил, что строительство ведется в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба мэрии.

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