Олег Мельниченко посетил Лунинский район Общество

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Лунинский район в минувший понедельник, 11 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Посетил Лунинский район. В частности, заехал на территорию новой школы в Большом Вьясе. Вижу, что работы ведутся активно, на объекте трудится много людей, и результат налицо — уже приступили к благоустройству территории. Его завершат до конца октября – начала ноября. Что немаловажно — решен вопрос с подъездом к школе. Асфальт будет положен до центральной дороги. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности учеников и их родителей. Мы должны выполнить все обязательства перед жителями и сдать школу в эксплуатацию до конца года», — написал Олег Мельниченко.

Он сообщил, что также посетил территорию школы №1 в Лунино, где завершается строительство спортивной площадки по проекту «Газпром – детям».

«Хорошее покрытие, тренажеры, все предусмотрено, все сделано для людей. До конца недели площадку сдадут», — отметил губернатор.

«Эти объекты — пример того, как подрядчики должны выполнять взятые на себя обязательства», — подчеркнул глава региона.