Пензенский губернатор сообщил о планируемой отправке партии автомобилей «Нива» в зону СВО Общество

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о планируемой на следующей неделе отправке партии автомобилей «Нива» в зону специальной военной операции.

Фото: T.me/omelnichenko

«На следующей неделе в зону СВО из Пензенской области отправим крупную партию техники — автомобили «Нива». Помочь нашим бойцам предложил руководитель одного из сельхозпредприятий региона. Большое спасибо ему за неравнодушие и инициативность. Эти автомобили очень востребованы в воинских подразделениях, где несут службу наши бойцы», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 12 сентября.

По его словам, «сейчас «Единая Россия» готовит машины к отправке».

«Их передадут пяти подразделениям в Запорожской, Херсонской областях и ДНР», — уточнил Олег Мельниченко.

«Благодаря гуманитарной помощи, которую мы оказываем, участники СВО чувствуют нашу поддержку. Ждем с победой!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.