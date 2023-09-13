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В УФНС проинформировали о планируемом закрытии территориально обособленных рабочих мест в Беково и Колышлее

10:04 | 13.09.2023 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Территориально обособленные рабочие места межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Бековскому и Колышлейскому районам будут закрыты с 18 сентября в связи с проведением организационно-штатных мероприятий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федеральной налоговой службы.

В УФНС проинформировали о планируемом закрытии территориально обособленных рабочих мест в Беково и Колышлее. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прием налогоплательщиков продолжает осуществляться в центральном офисе межрайонной ИФНС России №4 по Пензенской области по адресу: [...] город Сердобск, улица Чапаева, 114, операционный зал», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что налогоплательщики также могут обратиться за получением государственных услуг ФНС России в многофункциональные центры в рабочих поселках Беково и Колышлей.

«Развитие интернет-сервисов и электронных услуг позволяет налогоплательщикам получить услуги в полном объеме, несмотря на закрытие ТОРМ», — отмечается в сообщении.

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