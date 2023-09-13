Прием замечаний к проекту отчета о кадастровой оценке объектов капитального строительства продлится до 21 сентября Общество

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Государственная кадастровая оценка» будет осуществлять прием замечаний к обновленной версии проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на территории региона зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест до 21 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Мингосимущества.

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В нем уточняется, что ознакомиться с проектом отчета можно на двух сайтах: Росреестра — в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки», ГБУ «Государственная кадастровая оценка» — в разделе «Кадастровая оценка».

Направить замечания к проекту отчета можно по электронной почте, через МФЦ, почтовым отправлением или лично при обращении в учреждение «Государственная кадастровая оценка».

Замечания оформляются в соответствии с частями 17 и 18 статьи 14 федерального закона «О государственной кадастровой оценке» от 3 июля 2016 года.

К ним могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены.