20:34:55 Среда, 13 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прием замечаний к проекту отчета о кадастровой оценке объектов капитального строительства продлится до 21 сентября

12:15 | 13.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Государственная кадастровая оценка» будет осуществлять прием замечаний к обновленной версии проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на территории региона зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест до 21 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Мингосимущества.

Прием замечаний к проекту отчета о кадастровой оценке объектов капитального строительства продлится до 21 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ознакомиться с проектом отчета можно на двух сайтах: Росреестра — в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки», ГБУ «Государственная кадастровая оценка» — в разделе «Кадастровая оценка».

Направить замечания к проекту отчета можно по электронной почте, через МФЦ, почтовым отправлением или лично при обращении в учреждение «Государственная кадастровая оценка».

Замечания оформляются в соответствии с частями 17 и 18 статьи 14 федерального закона «О государственной кадастровой оценке» от 3 июля 2016 года.

К ним могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены.

Читайте также
Жителю Пензенского района предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Жительница Пензенской области, пытаясь сохранить сбережения, перевела мошенникам 1,2 млн. рублей
Житель Земетчинского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти Жительница Пензы попыталась заработать на акциях и лишилась более 900 тыс. рублей
Полицейские раскрыли кражу медных деталей с территории азотной станции в Кузнецке Осужденный за убийство житель Пензенской области проведет в колонии особого режима 12 лет
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама