Пензенские специалисты вновь помогут восстановить школу в Токмаке Общество

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Пензенские специалисты вновь помогут восстановить школу в городе Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Токмакский район Запорожской области, над которым мы взяли шефство, продолжает страдать от варварских обстрелов ВСУ. Террористический киевский режим не щадит никого, включая детей. Снова пострадала школа в Токмаке, которая была обстреляна украинской армией. Случилось это в тот момент времени, когда беззащитные дети шли в школу. Самые юные жители региона, которые вообще ничего плохого Киеву не сделали и сделать не могли, были сильно испуганы. Били целенаправленно, как всегда. Сработала наша система ПВО», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 13 сентября.

«В очередной раз ВСУ доказывают, что провалы на фронте, где они сначала громко кричат, а потом позорно сбегают, Украина компенсирует неадекватным и жестоким отношением к мирным жителям. Ничего, кроме раздражения и гнева, такие действия вызывать не могут. Как можно назвать таких людей? И можно ли их вообще называть людьми? Это не первый такой случай и, думаю, не последний. Уповать на вменяемое и адекватное поведение киевского режима варваров и трусов сегодня бессмысленно», — отметил он.

Олег Мельниченко напомнил, что Пензенская область уже дважды помогала Токмаку восстанавливать школу.

«Поможем и в этот раз. Причем оперативно, в максимально короткий срок. Пензенские специалисты уже ведут работы. Ну, а наша армия, уверен, уже скоро оттеснит ВСУ и отодвинет линию фронта от Токмакского района, чтобы жители вздохнули спокойно. Сомнений в этом нет. Победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор.