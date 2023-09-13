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В Пензенской области в рамках очередного этапа спецоперации «Анаконда» проверили соблюдение миграционного законодательства

15:03 | 13.09.2023 | Общество

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии провело в рамках очередного этапа спецоперации «Анаконда» оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление, предупреждение и пресечение каналов незаконной миграции на объектах транспортной инфраструктуры и близлежащих к ним объектах.

В Пензенской области в рамках очередного этапа спецоперации «Анаконда» проверили соблюдение миграционного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате проведенного мероприятия проверено 150 иностранных граждан, выявлено шесть иностранцев, находившихся на территории Пензенской области с нарушением действующего миграционного законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 13 сентября.

В нем добавляется, что данные лица привлечены к административной ответственности.

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