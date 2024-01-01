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Прожиточный минимум в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 813 рублей

10:27 | 14.09.2023 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 813 рублей. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Прожиточный минимум в Пензенской области в 2024 году составит 12 тыс. 813 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установить по представлению министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2024 год величину прожиточного минимума на душу населения 12 тыс. 813 рублей, для трудоспособного населения — 13 тыс. 966 рублей, пенсионеров — 11 тыс. 246 рублей, детей — 12 тыс. 470 рублей», — говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

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