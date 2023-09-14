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На улице Антонова в Пензе засыпали заброшенный котлован

14:44 | 14.09.2023 | Общество

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Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Засыпка заброшенного котлована произведена вблизи многоквартирных домов №22, 24 и 30 на улице Антонова в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

На улице Антонова в Пензе засыпали заброшенный котлован

Фото: Penza-gorod.ru

«ОАО «Пензастрой» планировало строительство детского сада на земельном участке, однако компания обанкротилась. В котловане скапливалась вода, ограждение пришло в негодность. Администрация Железнодорожного района периодически наводила санитарный порядок на прилегающей территории», — сказано в тексте.

По словам главы Пензы Александра Басенко, был предпринят ряд мер, «чтобы коренным образом решить эту ситуацию».

«Убрали развалившийся забор, отсыпали грунтом котлован. В настоящее время формируем земельный участок. В планах — передать его министерству здравоохранения Пензенской области для строительства учреждения здравоохранения», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую среду, 13 сентября.

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