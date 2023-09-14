Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в облправительстве в четверг, 14 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

«Вы добились высокого уровня профессионализма, доказали верность избранному делу, проявили лучшие качества своего характера, умение добиваться цели, честно и упорно работать на благо Российской Федерации и Пензенской области», — отметил глава региона, обращаясь к участникам церемонии.

Он напомнил, что индекс промпроизводства в Пензенской области за январь-июль 2023 года составил почти 114% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Отгрузки товаров оборонного назначения, машиностроительной продукции увеличились в 2,5 раза. Наши аграрии вырастили и собрали отличный урожай — более 3 млн. тонн зерна. Мы открыли самую большую школу Поволжья, современную дорогу с мостами и эстакадой, соединившую крупные микрорайоны Пензы», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор обратил особое внимание на заслуги деятелей культуры и просвещения.

«Для меня большая честь поздравить с присвоением звания «Народный артист Российской Федерации» художественного руководителя пензенского областного драматического театра Сергея Владимировича Казакова. Он вывел на новый, международный уровень качество и узнаваемость пензенского театра», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В продолжение церемонии глава региона поздравил начальника отдела НПП «Рубин» Марата Исхакова с присвоением почетного звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации».

Также в ходе мероприятия губернатор вручил благодарности президента России, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», свидетельства о присвоении почетных званий «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» и другие награды, сообщает пресс-служба облправительства.