В областном правительстве обсудили перспективы развития пензенского аэропорта Общество

Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Перспективы развития пензенского аэропорта рассмотрены в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в четверг, 14 сентября. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«На заседании правительства обсудили развитие пензенского аэропорта. Перспективы хорошие. Во-первых, скоро компания S7 перейдет на самолеты Boeing. Требования по подготовке взлетно-посадочной полосы и обслуживанию судов под них выше, чем под Embraer, соответственно, потребуется дополнительная техника, особенно в осенне-зимнее время. Ее мы уже закупили», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Во-вторых, пассажиропоток увеличивается, приближаемся к 400 тыс. человек в год, есть возможности открыть новые направления в будущем, наша взлетно-посадочная полоса позволяет принимать практически все типы самолетов, поэтому давно стоит вопрос о модернизации аэровокзала в целом. У нас уже есть два варианта, которые мы прорабатываем в рамках государственно-частного партнерства. Создадим в Пензе современный аэроузел», — добавил Олег Мельниченко.