22:53:57 Четверг, 14 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В областном правительстве обсудили перспективы развития пензенского аэропорта

16:19 | 14.09.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 сентября 2023. PenzaNews. Перспективы развития пензенского аэропорта рассмотрены в ходе заседания регионального правительства, состоявшегося в четверг, 14 сентября. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В областном правительстве обсудили перспективы развития пензенского аэропорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На заседании правительства обсудили развитие пензенского аэропорта. Перспективы хорошие. Во-первых, скоро компания S7 перейдет на самолеты Boeing. Требования по подготовке взлетно-посадочной полосы и обслуживанию судов под них выше, чем под Embraer, соответственно, потребуется дополнительная техника, особенно в осенне-зимнее время. Ее мы уже закупили», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Во-вторых, пассажиропоток увеличивается, приближаемся к 400 тыс. человек в год, есть возможности открыть новые направления в будущем, наша взлетно-посадочная полоса позволяет принимать практически все типы самолетов, поэтому давно стоит вопрос о модернизации аэровокзала в целом. У нас уже есть два варианта, которые мы прорабатываем в рамках государственно-частного партнерства. Создадим в Пензе современный аэроузел», — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который убил сына Житель Пензы в ходе ссоры кинул телефон в супругу, возбуждено уголовное дело
В Пензенском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев В селе Каменка открыт новый фельдшерский здравпункт
Жителю Пензенского района предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Жительница Пензенской области, пытаясь сохранить сбережения, перевела мошенникам 1,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама