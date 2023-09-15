Александру Кожевникову присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта СССР Александру Кожевникову.

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Соответствующее постановление депутаты Законодательного собрания региона единогласно приняли в ходе очередной 11-й сессии в пятницу, 15 сентября.

Регалии почетного гражданина Александру Кожевникову вручили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков.

Александр Кожевников поблагодарил депутатов за принятое решение.

«Наряду с государственными наградами это звание — самый дорогой для меня знак отличия. Обязуюсь с честью и гордостью его нести», — цитирует Александра Кожевникова пресс-служба регионального парламента.